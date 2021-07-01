В Челябинской области в первый день июля пройдут грозы с градом

В МЧС предупреждают о грозах и сильном ветре. Фото: Ксения Тимофеева

1 июля метеорологи прогнозируют в Челябинской области грозы и град. В региональном ГУ МЧС распространили также предупреждение об усилении ветра: при грозах его порывы могут достигнуть скорости 20 м/с.

Местами в Челябинской области возможны кратковременные дожди. При этом жара не спадет, а наоборот усилится. Днем 1 июля, как ожидают специалисты, воздух разогреется до +34, +39 градусов.

Ночью столбик термометра не опустится ниже отметки +17 градусов, а днем 2 июля вновь будет жара до +38.

Вероятность гроз и выпадения града в регионе сохранится до конца недели. А с понедельника 5 июля, как ожидают эксперты российского Гидрометцентра, зной ослабнет. Дневная температура воздуха опустится до +21 градуса.

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