Почти 100 дел за месяц: таможенники рассказали, что пытались провезти на зарубежных авиарейсах в Челябинск

За месяц в Челябинске приземлились 37 самолетов из-за границы. Фото: Челябинская таможня

66 тонн багажа и 96 дел об административных правонарушениях — такой итог первого месяца работы таможенников челябинского аэропорта после возобновления международных рейсов.

— Бизнес-рейсы из Германии, Египта, Испании, Швейцарии особых хлопот таможенникам не принесли. А вот пассажиры воздушных судов из Таджикистана и Узбекистана в ходе таможенного контроля привлекли к себе пристальное внимание, — рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Зарубежные гости нередко превышали нормы ввоза товаров подлежащих обязательному декларированию. Многие пытались провезти продукты питания не в заводской упаковке, а это уже несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товара. Чаще всего в нарушении правил ввозились курт (сухой кисломолочный продукт), мед, жир, кефир, масло, насвай (некурительный табак, запрещен к продаже в РФ)

Инфографика: Челябинская таможня

Как писала ранее «Комсомолка», уже на первом международном авиарейсе, который прилетел в Челябинск из Душанбе, пытались провести насвай. Вещество очень вредно для организма. Торговля насваем на территории РФ запрещена.

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