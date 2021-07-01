В Челябинской и Курганской областях закрыли дороги для грузовиков

Большегрузным автомобилям придется дожидаться ночи, чтобы продолжить движение Фото: Иван ВИСЛОВ

На нескольких автотрассах в Челябинской и Курганской областях ввели временный запрет на проезд тяжеловесных грузовых автомобилей.

— Ограничение вводится 1 июля с 10:00 до 20:00 (время местное) в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 градусов, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Для большегрузных машин будут закрыты следующие участки:

М-5 «Урал» 1549 км - 1871 км;

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу 11 км - 130 км;

А-310 (Челябинск – Троицк) 16 км - 146 км;

Р-254 «Иртыш» 13 км - 55 км в Челябинской области, 55 км - 465 км в Курганской области, а также 0 км - 91 км (подъезд к Тюмени);

Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) 125 км - 356 км.

Регулировать движение будут дорожники и сотрудники ГИБДД.

Участки трасс начинают проливать водой, чтобы снизить температуру асфальта.

Напомним, по прогнозам метеорологов, 1 июля в Челябинской области температура воздуха поднимется до +39 градусов. Возможны грозы с градом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru