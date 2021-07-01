В Челябинской области еще 191 пациент заболел коронавирусом

В регионе регистрируют все больше новых случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 191 новый случай коронавируса. С начала пандемии в регионе заболели уже 66,5 тыс. человек.

По данным областного минздрава, за день умерли десять пациентов с коронавирусом. Для шестерых Covid-19 стал основной причиной смерти, еще четверо скончались от сопутствующих заболеваний.

Из больниц за день выписали 200 вылечившихся от коронавируса.

Накануне в Челябинскую область доставили новую партию вакцины против Covid-19. В ней 9,6 тыс. доз «Спутника V».

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