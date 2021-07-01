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Общество1 июля 2021 10:38

«И цветочки рады, и мы»: раскаленный от жары Челябинск освежил дождь

Рассказываем, как долго продержится такая погода
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Дождь закончился быстро

Дождь закончился быстро

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Раскаленный от жары Челябинске охладил дождь. Как рассказали читатели «Комсомолки», в Ленинском районе даже прошел мелкий град. В Тракторозаводском слышны раскаты грома.

— И цветочки рады, и мы, — рассказала жительница ЧТЗ Ольга.

— В центре минут пять полил, крупные капли были. Свежо стало, — рассказал челябинец Эдуард.

Накануне челябинцы получили СМС с предупреждением о грозах и сильном ветре до 20 м/с, а также о граде.

По прогнозам синоптиков челябинского гидрометцентра, жара и грозы сохранятся как минимум до пятницы включительно.

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