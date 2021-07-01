С начала лета родители стали в 3 раза чаще отключать детям доступ в интернет

Согласно статистике за две недели пользователи бесплатного мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город» запускали услугу почти 30 000 раз, в то время как стандартный усредненный недельный показатель держится на уровне 10 000. Эксперты связывают такой резкий рост популярности сервиса с «периодом экзаменов» у выпускников учебных заведений. «Включение и выключение интернета» — это сервис разработанный специально для родителей. Он позволяет полностью ограничить доступ во всемирную паутину в квартире. Примечательно, что блокируется сразу и доступ по проводному соединению и по Wi-Fi, так что даже самые подкованные в вопросе «юные хакеры» не смогут обойти ограничения.

Пользователю не нужен доступ к роутеру или интернет-кабелю, чтобы опробовать услугу. «Выключить сеть» можно дистанционно, находясь на даче, на работе или в гостях, всего одним кликом в приложении. А после также оперативно восстановить возможность выхода в «глобальную сеть». Кроме того, услуга позволяет настроить таймер и отключать сеть ежедневно в заранее установленный один или несколько периодов времени.

— Период сдачи экзаменов — это самый важный и волнительный момент не только для выпускников, но и их родителей. В это время нужно полностью сконцентрироваться на поставленной задаче, исключив все отвлекающие факторы, которых в сети более чем достаточно: социальные сети, видеохостинги, онлайн игры. И, как показывает, статистика для многих «Родительский контроль» стал хорошим подспорьем в это напряженное время, — объясняет рост показателей генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Отметим, сервис «Включение и выключение интернета» был официально запущен в 2017 году и приурочен к Международному дню без интернета. Специалисты компании предложили родителям полностью отказаться в этот день от использования гаджетов. Кроме того, детские психологи подчеркивают, что периодическое лимитирование времени проведенного в интернете позволяет воспитать в ребенке более осознанное отношение к «всемирной паутине».

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