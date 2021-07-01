Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Челябинске

Фото: Андрей АБРАМОВ

Онлайн-ритейлер с доставкой товаров за 15 минут Самокат запустился в Челябинске. В начале весны компания объявила о планах за полгода выйти во все крупные города России. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Челябинска.

Курьеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря «дарксторам» или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. До конца месяца сервис разместит на территории Челябинска более 15 дарксторов для покрытия всего города. Всего в 19 городах России уже действует более 630 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 200.000 заказов.

Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат:

— Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени. Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей нескольких городов России, поэтому мы решили запустить сервис во всех крупных городах, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом.

Андрей Антонов, заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка:

— Сбер создал полноценную экосистему, которая охватывает почти все сферы нашей жизни. Мы продолжаем развивать доступность разных сервисов в регионах. Сегодня в Челябинске начала работу экспресс-доставка «Самокат». Теперь горожане могут освободить время от рутинных задач, не тратить ресурсы на очереди. Достаточно сделать заказ в приложении и заняться более важными для себя вещами.

Оформить и получить заказ жители Челябинска смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе — около 200 продуктов от популярных уральских брендов мясной гастрономии, молочной продукции, хлебобулочных изделий и других категорий. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.

В честь запуска в Челябинске Самокат решил побольше узнать о городе и его жителях. Лучшие ответы попадут на билборды города, а их авторы получат ценные призы — гаджеты и сертификаты на покупки в Самокате. Для участия необходимо заполнить форму на сайте.дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных расходов.

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