В Челябинске утвердили стратегию развития до 2035 года

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В Челябинске приняли широко разрекламированную Стратегию развития до 2035 года. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», документ обсуждался с прошлого лета на открытых площадках с участием известных лиц и экспертов. Его цель сформулирована, исходя из запросов общественности на позитивные перемены.

— Согласно положениям Стратегии, город должен стать центром технологичной промышленности, экологических новшеств и продвинуться в туризме с креативным девизом «край трех тысяч озер». Также власти расширят программу цифровизации, сосредоточатся на КРТ (реновации) и подумают о создании особой экономической зоны, — добавляют авторы «Челябушки». — По словам мэра Натальи Котовой, стоит задача превратить минусы Челябинска в плюсы (кажется, 15 лет для этого пустяка даже слишком много). Интересно посмотреть на воплощение проекта в жизнь. В мэрии под разработку конкретных мероприятий сформируют отдельные рабочие группы. Ну а если готова Стратегия, значит, где-то на подходе и Генплан.

Совсем скоро эксперты должны представить «дорожную карту» по реализации стратегии-2035. Там пропишут шаги по достижению стратегических целей Челябинска на ближайшие три года.