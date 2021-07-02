80-летний рекордсмен России по легкой атлетике из Челябинска госпитализирован с коронавирусом

У Владимира Лущникова 36% поражения легких. Фото: «Челмастер»

В конце июля ветеран снова удивил спортивный мир. Владимир Лущников, которому недавно стукнуло 80 лет завоевал золотую медаль на турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Владимир Иванович занял первое место с новым ветеранским рекордом России в прыжках в длину 3,53 метра.

Владимир Лущиков был мастером спорта СССР по десятиборью. В 60 лет начал решил снова всерьез заниматься легкой атлетикой. Выигрывал десятки турниров, становился призером международных соревнований.

Руководитель челябинской организации ветеранов легкой атлетике «Челмастер» Валерий Плотников рассказал, что на днях Владимир Лущников оказался в ковидном госпитале с 36% поражения легких.

— Скорее всего, Владимир Иванович подхватил вирус еще в Санкт-Петербурге. После турнира они ездили на экскурсии. В Питере было очень жарко. Улица, потом помещения с кондиционерами... У него поднялась температура. Думал, что обычная простуда. Но в Челябинске почувствовал себя еще хуже. Вызвал скорую. Врачи увезли его в ковидный госпиталь в Сосновку. Вчера звонил Валерию Ивановичу. Пожелал ему скорейшего выздоровления, — рассказал Валерий Плотников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru