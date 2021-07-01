Обе машины в кювете: два человека пострадали в ДТП на трассе М-5

Машины выбросило за пределы проезжей части. Фото: Каслинский пожарно-спасательный гарнизон

Авария произошла утром 1 июля на автодороге М-5 в Каслинском районе. Столкнулись Volkswagen Golf и Hyundai. Обе машины после удара отбросило в кювет, одна из них опрокинулась.

— В каждом из автомобилей были только водители. Одному из них требовалась помощь, — рассказали в Каслинском пожарно-спасательном гарнизоне.

Спасателям потребовалось 35 минут, чтобы достать человека из разбитой машины. У 20-летнего пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас водитель находится в Каслинской районной больнице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru