В Челябинской области умерли уже более 3 тыс. больных коронавирусом

Не всех заболевших удается спасти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество смертельных исходов среди заболевших коронавируслм в Челябинской области перевалило за 3 тысячи. По официальным данным, 1796 пациентов скончались от коронавирусной пневмонии, жизни еще 1222 человек унесли сопутствующие коронавирусу заболевания.

За последние сутки умерли десять больных, у шести из них Covid-19 стал основной причиной смерти.

Напомним, с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились более 66 тыс. человек. Сейчас на лечении находятся 2248 южноуральцев.

Напомним, в Челябинске выстроились очереди из желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Не все горожане опасаются погибнуть от болезни, некоторые признались, что просто хотят получить сертификат.

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