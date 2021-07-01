В Челябинской области умерли уже более 3 тыс. больных коронавирусом

Не всех заболевших удается спасти
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Количество смертельных исходов среди заболевших коронавируслм в Челябинской области перевалило за 3 тысячи. По официальным данным, 1796 пациентов скончались от коронавирусной пневмонии, жизни еще 1222 человек унесли сопутствующие коронавирусу заболевания.
За последние сутки умерли десять больных, у шести из них Covid-19 стал основной причиной смерти.
Напомним, с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились более 66 тыс. человек. Сейчас на лечении находятся 2248 южноуральцев.
Напомним, в Челябинске выстроились очереди из желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Не все горожане опасаются погибнуть от болезни, некоторые признались, что просто хотят получить сертификат.
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