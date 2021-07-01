Челябинский музыкант приглашает всех на свой День рождения и обещает «свободную гитару»

Фото предоставлено Гарри Ананасовым

«Свободный микрофон» и даже «Свободную гитару» обещает Гарри Ананасов каждому на свой День рождения, который пройдет в формате дружеского творческого квартирника 4 июля в антипабе «The Бочка».

Несмотря на то, что местом проведения праздника выбрана не квартира, все же это будет квартирник, уверяет именинник. «The Бочка» давно стала и для группы «Ананасов и Ко», и для многих жителей Челябинска родным и очень душевным местом. Так все будет и в этот раз. Только акустика и никакой «электрики».

Музыкант приглашает всех, кто хочет провести воскресный вечер душевно, тех, кто, может быть, давно хотел познакомиться, но как-то не удавалось. Тех, кто хотел бы выступить на одной сцене с именинником и проявить себя.

Обязательно будет «Свободный микрофон». После основной программы желающие смогут сказать что-то, спеть и даже сыграть на легендарной гитаре музыканта. На этой гитаре играли Алексей Кортнев и Ольга Арефьева, Алексей Горшенев и еще более 40 известных отечественных рок-исполнителей. А однажды с этой гитарой в руках целый концерт отыграл Глеб Самойлов.

Очень тесный круг друзей — не более 100 человек. Количество мест на самом деле ограничено и за этим строго будут следить по двум причинам сразу: пандемия и создание комфортной уютной среды для каждого гостя.

— Мне хочется, чтобы гости чувствовали себя свободно. Чтобы каждый мог сесть за столик и наслаждаться музыкой. Чтобы у нас было достаточно воздуха и свободного пространства в зале. Чтобы у нас была возможность просто поговорить о чем-то, может быть, даже в полголоса. Обязательно сфотографироваться со всеми. Как на самом настоящем дне рождения в кругу самых близких, — отмечает Гарри Ананасов, приглашая тем самым единомышленников и просто творческих людей.

4 июля, воскресенье

Антипаб «The Бочка»

Начало в 19:00

Информацию по билетам можно получить у организатора @ananasovgarry.

Партнерский материал.