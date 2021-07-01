Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку по ставке 5,49% семьям с одним ребенком

Райффайзенбанк расширяет программу семейной ипотеки, субсидируемой государством. Теперь на льготную ставку 5,49% могут претендовать семьи с одним ребенком.

Льготная ставка — 5,49% — доступна гражданам России, у которых родился ребенок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, или семьям, в которых есть несовершеннолетний ребенок с особенностями развития.

В рамках программы семейной ипотеки приобрести жилье можно как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом получить жилищный кредит на покупку квартиры в новостройке не только напрямую у застройщиков, но и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Необходимый минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России — 6 млн рублей.

— Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение недвижимости на первичном рынке жилья, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках. Подать заявку на ипотеку просто на сайте, в мобильном приложении, в отделении банка. Мы вернемся с кредитным предложением в течение дня, и актуально оно будет еще три месяца, — отметила Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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