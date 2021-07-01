В Челябинске маршрутный автобус врезался в дерево

Фото: vk.com/achnov
На Комсомольском проспекте в Челябинске микроавтобус врезался в дерево. У транспортного средства отказали тормоза во время движения. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.
— Пострадавших в ходе инцидента нет, — сообщили в УГИБДД.
Это уже не первое происшествие за неделю, связанное с автобусами. Ранее в Челябинске на ходу загорелось маршрутка, в которой находились пассажиры. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения.
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