В Челябинской области женщина сломала ногу во время спуска с горы Иремель

Фото: пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области.

В Челябинской области одна из участниц туристической группы получила открытый перелом левой ноги, когда спускалась с горы Иремель. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Пострадавшей оказали оперативную помощь, поскольку врач одной из групп проходил поблизости. Он наложил жгут и остановил кровотечение. Также к месту происшествия прибыль егерь парка. Он вызвал спасателей Усть-Катавского поисково-спасательного отряда областной ПСС.

Пострадавшую уложили в УАЗ и довезли до стоянки. Там спасатели наложили стерильную повязку на рану и зафиксировали ногу с помощью шины. А уже в селе Тюлюк женщину пострадавшую ждали сотрудники скорой помощи, которые увезли ее в ближайшую больницу.

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