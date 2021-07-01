Мэрия Челябинска выставила на продажу 121 муниципальных автобусов стоимостью в 11 млн рублей

Фото: fotobus.msk.ru

Мэрия Челябинска объявила электронные аукционы по продаже 121 подержанных автобусов. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. Большинство транспортных средств, выставленных на торги, не эксплуатировались долгое время.

—Транспортное средство разукомплектовано, в неисправном состоянии, не эксплуатируется длительное время. Отсутствуют АКБ, неисправна проводка, коррозия металла облицовки кузова, деформация пластиковой обшивки салона, предельный износ автошин, разукомплектован блок предохранителей, разукомплектованы механизмы открывания дверей, разукомплектован ДВС, — говорится в описании к одному из автобусов.

Среди представленных автобусов большинство составляют «Нефазы» и «Лиазы» стоимостью в 109 тыс. рублей. Из самого дешевого есть ПАЗики, за которые предлагают 58 тыс. рублей. Также есть импортные автобусы — это Scania Omnilink по 114 тыс. рублей за единицу. В случае, если покупатель захочет приобрести все транспортные средства, то ему придется выплатить чуть больше 11 млн рублей.

Напомним, накануне на Прямой линии Владимиру Путину был зачитан вопрос из Челябинска. Наталья Скорынина попросила президента обратить внимание на общественный транспорт в городе:

— Повлияйте на ситуацию с общественным транспортом в нашем городе. Метро — долгострой времен СССР, столько лет ничего не делают — одни обещания. Мы ведь не село, а город-миллионник.

После эфира Натальи Скорыниной позвонил губернатор региона Алексей Текслер. Он рассказал ей, как в Челябинске будет развиваться маршрутная сеть, а также какое обновление ждет автобусный парк.

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