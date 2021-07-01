Облил бензином и поджег: в Челябинской области осудят мужчину, который убил свою сожительницу

Убийство произошло во время ссоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Карабаша. Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По версии следствия, в дневное время 5 ноября прошлого года в одном из домов города Карабаша у обвиняемого в ходе совместного распития спиртного возник бытовой конфликт с сожительницей. Мужчина из принесенной канистры облил бензином потерпевшую и поджег, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

На крики сбежались соседи. Они смогли потушить огонь. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, где позже она скончалась. Самого поджигателя задержали на месте происшествия. Сейчас он находится под стражей.

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