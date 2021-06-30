Челябинцам раздают бесплатные маски

На фоне третьей волны ковида в общественных местах Челябинске усилили раздачу бесплатных медицинских масок. Сделано это из-за значительного роста заражений по распоряжению мэра Натальи Котовой, сообщает паблик «Челябушка».

Встречное поручение — проверки соблюдения масочного режима на рынках, в магазинах и транспорте. Вместе с активизацией рейдов можно ожидать увеличения количества штрафов за отсутствие повязок на лицах и административок против торговых предприятий по нарушениям санитарных норм. Причем в разы — с понедельника остановили работу двух организаций.

— Челябинцы и правда расслабились: повсюду висят объявления о спецрежиме, но в реальности не обслуживают посетителей без масок, кажется, только в одной крупной торговой сети города, — добавляют авторы «Челябушки». — И если пассажиров муниципальных автобусов/трамваев/троллейбусов еще можно увидеть в масках, то вот в частных маршрутках это единичные случаи.

На утро 30 июня в области зарегистрировали 185 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявили 66263 больных COVID-19.

Прививку от новой инфекции сделали порядка 315 тысяч южноуральцев.