Вопрос проработан: Владимир Путин ответил на вопрос челябинки про метро

Челябинск обозначился на линии с президентом без негатива — всего лишь с вопросом о метро, которое уже готовится к достройке. «Мы же не деревня какая-то, а город-миллионник», написала в своем сообщении Владимиру Путину нетерпеливая Наталья Скорынина.

Глава государства заверил, что вопрос проработан, надо только запустить. Это будет гибрид трамвая/метро стоимостью свыше 40 миллиардов рублей, и деньги на него есть в рамках программы развития инфраструктуры, пишет городской паблик «Челябушка».

— С другими темами Челябинская область в эфире не засветилась. Это, впрочем, не означает отсутствия беспокойства. Львиная доля затронутого — экологии, мусорной реформы, газификации, роста цен, ЖКХ, социальной помощи, выборов — касается и нашего региона в частности, — добавляют авторы «Челябушки». — А значит, ведомствам стоит прислушаться к аналогичным запросам в разрезе внутреннего регулирования (кстати, в Минсоце задолго до финала прокомментировали интерес к пособиям малоимущим, а местное здравоохранение выдало порцию врачебных мнений «за» вакцинацию).