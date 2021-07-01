Глава ЦИК возмутилась из-за плохого состояния избирательного участка в Челябинской области

На прошлой неделе здесь проходили повторные выборы депутата Совета депутатов Усть-Багарякского сельского поселения. Фото: Тюльпан.ку / vk.com

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова обратила внимание на избирательный участок, расположенный в поселке Элеваторный Челябинской области. Здание, в котором находится УИК, требует серьезного ремонта. Также ее возмутила шторка, которой обтянули дверной проем.

— Это не такие большие затраты: отштукатурить, побелить. Ничего сложного нет. Это не паркет вам дубовый, никаких ужасных расходов. Это вообще можно в субботники сделать, минимальные затраты, — заявила Памфилова.

В избиркоме Челябинской области сообщили, что предоставление помещений под участковые избирательные комиссии не входит в их обязанности. По их словам, за это отвечают главы районов.

— Мы заинтересованы в безопасных и чистых помещениях комиссий и, безусловно, обеспокоены сложившейся ситуацией, — рассказал Сергей Обертас. — Именно поэтому, ещё в прошлом месяце мы нашли другое помещение для избирательного участка 1096, он будет располагаться в поселке Синарский, на улице Станционной, 2 А. Глава Кунашакского района уже принял решение о внесении этих изменений.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, территориальный избирком начал проверку всех УИКов в плановом режиме.

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