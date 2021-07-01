Черный столб дыма виден издалека: в Челябинске загорелся дом в садовом товариществе

Фото: скриншот с видео «Агентство чрезвычайных новостей» / vk.com

Сегодня вечером жители Челябинска обратили внимание на пожар недалеко от Копейского шоссе. Столб дыма виден не только в Ленинском районе, но и в Тракторозаводском. В ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что огнем охватило заброшенный дом, расположенный в СНТ «Кузнец».

Смотреть видеосюжет Сотрудники МЧС едут на место пожара в СНТ "Кузнец"

— На месте происшествия работают 3 автоцистерны, 3 единицы техники и 12 человек личного состава. По предварительным данным, в заброшенном доме проживают лица без определенного места жительства, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Точные причины возгорания позже предстоит установить сотрудникам отдела дознания.

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