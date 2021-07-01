Аномальную жару в Челябинской области на время прервут дожди, грозы и град

Погода может испортиться уже этой ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие сутки в Челябинской области придут грозы, дожди и град. При этом также ожидается и усиление ветра: его порывы могут достигнуть скорости 25 м/с и выше.

— По данным Центрального гидрометцентра ночью и днем 2-3 июля в Челябинской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 25 м/с и более, — говорится в сообщении ведомства.

Ночью, 2 июля, столбик термометра не опустится ниже отметки +17 градусов. А вот днем вновь будет жарко — до +38 градусов.

Вероятность гроз и выпадения града в регионе сохранится до конца недели. А с понедельника 5 июля, как ожидают эксперты российского Гидрометцентра, зной ослабнет. Дневная температура воздуха опустится до +21 градуса.

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