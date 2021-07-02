В центре Челябинска без ведома мэрии спилили кроны 40 деревьев

Деревья спилили до стволов. Фото: предоставлено Марселем Хазиевым

Варварским спилом крон 40 деревьев до стволов обернулась омолаживающая обрезка во дворе домов на улицах Курчатова, 27а и Энгельса, 97. Как сообщили КП-Челябинск в пятницу, 2 июля, в пресс-службе мэрии, городская администрация разрешение на обрезку зеленых насаждений по указанным адресам не выдавала. Прокуратура организовала проверку.

— В объявлении было сказано, что управляющая компания «Ремжилзаказчик» получила предписание Госжилинспеции до 15 июля удалить сломанные и засохшие деревья, — рассказали КП-Челябинск местные жители. — Но под топор пустили совершенно здоровые и крепкие деревья.

В мэрии корреспонденту КП-Челябинск информацию о случившемся подтвердили.

— Разрешение на омолаживающую обрезку деревьев по указанным адресам управлением экологии администрации Челябинска не выдавалось, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Специалистами в настоящее время проводится проверка.

Более подробную информацию о ходе проверки и ее предварительных результатах, в мэрии обещают предоставить позже.

После обращения жителей депутат Центрального района Марсель Хазиев направил соответствующий запрос в прокуратуру. В настоящее время проводится проверка.

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