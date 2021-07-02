В Шершневское водохранилище выпустят 1,5 тонны рыбы

Мальков несколько месяцев выращивали, прежде чем отпустить в водохранилище. Фото: Челябинский цинковый завод

В Шершневское водохранилище 1 июля выпустили первую партию сазанов. Всего в водоем собираются переселить около 69 тысяч рыб, их общий вес составит 1,5 тонны. Зарыблением водохранилища с разрешения властей занимается Челябинский цинковый завод.

Мальков вырастили в Троицке и привезли к водохранилищу в специальном контейнере: чтобы рыба не погибла в пути, необходимо подавать в воду кислород и поддерживать температурный режим.

— Сазан — рыба неприхотливая, легко приживется, пригодна для любительского лова. Кроме того, сазан подрывает корни водных растений, съедает их и таким образом очищает водоем от водорослей. В конечном счете это скажется положительно не только на экосистеме озера Шершни, но и на качестве питьевой воды, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Любители рыбалки должны оценить появление сазана в водохранилище к началу осени. Пока что рыбки совсем небольшие — каждая весит около 20 граммов. Но к сентябрю можно будет выловить из воды килограммового сазана.

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