На трассах Челябинской области продлили ограничение движения для большегрузов из-за жары

Движение большегрузов будет ограничено до вечера пятницы, 2 июля. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области ограничение движение тяжеловесного транспорта из-за 32-градусной жары продлили до 21:00 пятницы, 2 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь Упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев.

— Временное ограничение вводится на пяти участках федеральный трасс Челябинской и Курганской областей с 10:00 до 21:00 сегодняшнего дня, — уточнил Александр Казанцев. — Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

Движение будет ограничено на М-5 «Урал» (с 1549 по 1871 км), на подъезде к Екатеринбургу (с 11 по 130 км), А-310 «Челябинск-Троицк» с 16 по 146 км, Р-254 «Иртыш» с 13 по 55 км в Челябинской области и с 55 по 465 км — в Курганской, а также на подъезде к Тюмени (с 0 до 91 км).

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

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