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Происшествия2 июля 2021 10:18

Хотел ввезти 946 автошин: гражданин Казахстана дал взятку начальнику челябинской таможни

Теперь иностранцу придется выплатить миллионный штраф
Елена КОЛЧИНА
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Нелегальный груз заметили во время проведения таможенного досмотра

Нелегальный груз заметили во время проведения таможенного досмотра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

64-летний гражданин Казахстана попытался нелегально провезти через Российскую границу 946 автомобильных шин без необходимой маркировки. Нарушение обнаружили при таможенном досмотре. Казахстанец предложил заплатить 180 тыс. рублей начальнику Челябинской таможни, чтобы тот закрыл глаза на нелегальный ввоз товара.

Первую часть взятки — 1 тыс. долларов — мужчина передал сразу, а оставшиеся деньги обещал принести позднее. Казахстанца задержали в момент вручения денег.

Теперь Курчатовский районный суд Челябинска признал иностранного гражданина виновным в даче взятки в крупном размере. Мужчину обязали выплатить 1,3 млн рублей в качестве штрафа.

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