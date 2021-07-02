В Челябинске по жалобам жителей за 200 миллионов рублей отремонтируют еще 11 дорог

Дополнительный перечень улиц для ремонта уже утвержден.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Челябинске в этом году отремонтируют еще 11 дорог, на которые пожаловались жители. Как сообщили в пятницу, 2 июля, в пресс-службе мэрии, на эти цели из бюджета выделено 200 миллионов рублей. Дополнительный перечень утвердили депутаты гордумы.
Проезжую часть, согласно списку, отремонтируют на следующих улицах:
* Гражданская (от Руставели до Гончаренко);
* Карпинского (от Профинтерна до Камышовой и от Салтыкова до Камышовой);
* Красноармейская (от Нагорной до проспекта Ленина);
* Культуры (от проспекта Победы до Котина);
* Набережная (от Калинина до Братьев Кашириных,8);
* Рубежная (от Образцова до Варненской);
* Солнечная (от Молодогвардейцев до проспекта Победы);
* Хлебозаводская (от 32-ой Годовщины Октября до Шоссе Металлургов);
* Чайкиной (от Дзержинского до Новороссийской);
* Шершневская (от Городской до Рязянской).
Кроме того, в текущем сезоне на выделенные губернатором Алексеем Текслером деньги в Челябинске отремонтируют 12 проблемных дорог. В настоящий момент по ним инициированы конкурсные процедуры. А еще в Челябинске будут отремонтированы трамвайные переезды на 26 улицах.
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