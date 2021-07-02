В Челябинске по жалобам жителей за 200 миллионов рублей отремонтируют еще 11 дорог

Дополнительный перечень улиц для ремонта уже утвержден. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Челябинске в этом году отремонтируют еще 11 дорог, на которые пожаловались жители. Как сообщили в пятницу, 2 июля, в пресс-службе мэрии, на эти цели из бюджета выделено 200 миллионов рублей. Дополнительный перечень утвердили депутаты гордумы.

Проезжую часть, согласно списку, отремонтируют на следующих улицах:

* Гражданская (от Руставели до Гончаренко);

* Карпинского (от Профинтерна до Камышовой и от Салтыкова до Камышовой);

* Красноармейская (от Нагорной до проспекта Ленина);

* Культуры (от проспекта Победы до Котина);

* Набережная (от Калинина до Братьев Кашириных,8);

* Рубежная (от Образцова до Варненской);

* Солнечная (от Молодогвардейцев до проспекта Победы);

* Хлебозаводская (от 32-ой Годовщины Октября до Шоссе Металлургов);

* Чайкиной (от Дзержинского до Новороссийской);

* Шершневская (от Городской до Рязянской).

Кроме того, в текущем сезоне на выделенные губернатором Алексеем Текслером деньги в Челябинске отремонтируют 12 проблемных дорог. В настоящий момент по ним инициированы конкурсные процедуры. А еще в Челябинске будут отремонтированы трамвайные переезды на 26 улицах.

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