В Златоусте оплатить льготный проезд в общественном транспорте можно бесконтактной картой «Мир»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июне 2021 года для льготников Златоуста в общественном транспорте внедрен новый сервис с использованием бесконтактных банковских карт МИР.

Владельцы бесконтактных карт МИР Сбербанка, имеющие право на приобретение льготного проездного, могут обратиться в МФЦ для регистрации банковской карты в транспортной системе в качестве социальной. После регистрации карты льготник может ежемесячно активировать (покупать) проездной на устройствах самообслуживания Сбербанка, с использованием Сбербанк Онлайн или мобильного приложения Сбербанка.

Тем, у кого нет бесконтактной карты МИР Сбербанка, могут обратиться в любое отделение Сбербанка г. Златоуст для выпуска карты МИР. После ее получения, необходимо обратиться в МФЦ для регистрации карты в транспортной системе.

Для покупки льготного проездного в интернет-сервисе Сбербанк Онлайн, мобильном приложении или устройстве самообслуживания нужно выполнить следующие шаги: выбрать «Переводы и платежи», в строке поиска набрать «МОЙ ВОЗДУХ» или «воздух» или «Транспортная карта МойВоздух», ввести 16-значный номер карты МИР, к которой «привязана» льгота, выбрать тариф. Сумма к оплате отобразится автоматически, далее потребуется лишь подтвердить оплату.

Кроме того, данным сервисом могут пользоваться держатели карт «МойВоздух» для пополнения своих транспортных карт.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Сегодня банковская карта — универсальный инструмент, как для оплаты товаров и услуг, так и для получения доступа к различным городским сервисам и льгот. Так карта «Мир» выполняет одновременно функцию платежной и транспортной льготной карты, что способствуют цифровизации регионов и облегчает жизнь пассажирам. В новом сервисе значительно упрощен процесс оформления и оплаты, что позволит гражданам, уже имеющим карты «Мир», стать получателями льгот в максимально короткие сроки.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться к консультантам в офисах Сбербанка или в МФЦ на территории города.

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