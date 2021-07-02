Жители Кунашакского района жалуются на нашествие мух

Люди не знают, куда прятаться от назойливых кусачих насекомых. Фото: администрация Кунашакского муниципального района/vk.com

Об огромном количестве мух сообщают жители села Кунашак, поселка Муслюмово, деревень Большое Тюляково, Канзафарово и многих других населенных пунктов Кунашакского района. Фотографии с десятками мух, сидящих на потолке и кучами убитых насекомых на полах и подоконниках публикуют в соцсетях, множество жалоб подали в районную администрацию.

Мухи одолели, помогите, станция Тахталым, их просто море, — пишет в соцсети один из пользователей.

Живу в Тюляково, вторую ночь не дают покоя. Морила дихлофосом, но они откуда-то залетают — большие жирные, кусачие, противные, — рассказывает еще одна пострадавшая.

В нашествии насекомых многие граждане подозревают местную птицефабрику.

Возле реки Тача вообще невозможно находиться, воняет за километр. Помимо реки страдают поле вокруг птицефабрики. Мало того, что сливают в реку все отходы, так и вывозят в поля. Вот оттуда и мухи, и вонь на всю деревню. Дети выйти не могут на улицу из-за этих мух, — возмущается жительница района.

В муниципалитете после жалоб инициировали проверку.

Управление экологии совместно с отделом архитектуры администрации района запланировали комиссионный выезд на территорию птицефабрики ООО «Уральская мясная компания», расположенную в Муслюмовском сельском поселении, — сообщили в районной администрации. — В аппарат птицефабрики направлено уведомление с просьбой подготовить необходимую документацию о соответствии нормам очистных сооружений.

Напомним, из-за огромного количества насекомых пострадали также фермеры Красноармейского района. Гусеницы опустошили почти 4 гектара клубничных полей на одном из агропредприятий.

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