В Челябинской области развернут еще 540 коек для больных коронавирусом

Третья волна характеризуется большой агрессивностью заболевания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом среди взрослого населения. Госпитальные базы фиксируют быстрое развитие пневмонии — буквально за сутки она нарастает в несколько раз. Об этом рассказала на брифинге первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Сейчас свободный коечный фонд составляет 19%, госпитальные базы продолжают разворачивать.

— Планируем открыть госпитальные базы в терапевтическом корпус ГКБ № 1 в Челябинске (200 коек), горбольница № 1 Миасса (30 коек), горбольница № 3 Магнитогорска (250 коек), а также инфекционные отделения в Троицке и Карталах (по 30 коек), — рассказала Ирина Гехт.

Всего — 4 тыс. коек. Для сравнения осенью прошлого года, на пике второй волны было 10 тыс. вместе с базами долечивания.

Напомним, по данным на утро пятницы, 2 июля, в Челябинской области зарегистрировали 202 новых случая коронавируса (всего 66 656). Больничные палаты покинули 203 пациентов (всего 60 292). Под присмотром врачей остаются 2 236 зараженных.

Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь пациентов. Остальные — от сопутствующего заболевания.

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