Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ

Фото:предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

С момента введения инструмента эскроу-счетов в сфере строительства ВТБ открыл около 90 тыс. эскроу-счетов, из которых более 14,8 тыс. уже раскрыты. Таким образом, около 15 тысяч дольщиков уже получили свои квартиры. Сейчас на открытых счетах дольщиков аккумулировано около 455 млрд руб.

- Количество счетов эскроу показывает положительную динамику. В этом году открыто 33,5 тыс. счетов против 47,3 тыс. за весь 2020 год. Такие темпы показывают, что в ближайшие два года к логике эскроу отрасль многоквартирного строительства перейдет полностью. Основная доля проектов крупнейших девелоперов уже реализуется с использованием механизма эскроу. Мы постоянно развиваем продукт, чтобы повышать удобство взаимодействия и застройщиков с банком, и покупателей квартир в финансируемых нами проектах. Эскроу счета могут быть открыты дистанционно. Минимизируется бумажный документооборот при рассмотрении проектов, предлагаются новые форматы финансирования, включая финансирование на покупку земельных участков для наших стратегических партнеров, - говорит руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

- Переход на эскроу обеспечил стабильную поддержку проектов жилого строительства, реализуемых как крупными, так и небольшими застройщиками. Мы одними из первых приступили к практической реализации нового механизма и сегодня предлагаем клиентам глубокую экспертизу в сфере проектного финансирования. Наши клиенты во всех регионах России успешно работают с эскроу, выполняя важную социальную функцию по обеспечению граждан новым жильем. В сегменте среднего и малого бизнеса общая площадь финансируемых нами в регионах России проектов превышает 5,5 млн кв. м. Количество открытых только в этом году счетов уже превысило 22 тысячи, что составляет более 80% от количества 2020 года», - отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.

- С начала этого года объем и число эскроу-счетов физлиц в ВТБ вырос более чем на 70%. Инструмент защищает деньги дольщиков при приобретении квартир на этапе строительства, а наращивание объемов проектного финансирования и развитие эскроу оказывает положительное влияние и на ипотечное кредитование. Синергия продуктов позволяет банку предлагать ипотечным заемщикам кредиты по более низким ставкам. Логичным путем дальнейшего развития эскроу мы видим их применение в смехе с ИЖС. Со своей стороны, ВТБ готов обеспечивать такой сервис физлицам, это поможет гражданам с минимальными рисками приобрести или построить собственный дом», – комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

К настоящему времени ВТБ одобрил застройщикам 267 проектов по кредитованию долевого строительства с использованием эскроу-счетов более чем на 525 млрд рублей. Площадь финансируемых объектов – почти 10,4 млн кв.м, из которых жилая – около 7 млн.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка. Для оформления был разработан удобный процесс: покупателю объекта в новостройки достаточно паспорта и договора участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)