Водоканал в Челябинской области оштрафовали на 200 тысяч за загрязнение реки Ай

В воде зафиксировали превышение норм загрязняющих веществ. Фото: Иван ВИСЛОВ

Златоустовский водоканал заплатит 200 тысяч рублей штрафа за загрязнение реки Ай. Нарушения водного кодекса — сброс сточных вод с превышением допустимых норм по ион-аммонию, марганцу и нитритам — выявила природоохранная прокуратура.

— Предприятие сбрасывает сточные воды в реку Ай с превышением установленных нормативов через выпуск №4, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Кроме того, до настоящего времени предприятие не приобрело право пользования поверхностными водными объектами для сброса загрязняющих веществ в составе стоков в реки Ай и Большая Тесьма посредством выпусков № 5 и 6.

Поэтому природоохранным прокурором в отношении ООО «Златоустовский «Водоканал» возбуждена дела по статье 7.6 КоАП («Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий по части») и части 4 статьи 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»). Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.

— Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях на юридическое лицо наложен штраф в 200 тысяч рублей, на должностных лиц 10 и 25 тысяч соответственно, — уточнила Наталья Мамаева.

Устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре.

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