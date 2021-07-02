В Челябинской области ограничили движение большегрузов, чтобы сберечь плавящиеся от жары дороги

Большегрузам придется менять маршрут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области ограничения большегрузов из-за 36-градусной жары продлили до 4 июля. Как сообщили в пятницу, 2 июля, в пресс-службе регионального Миндортранса, меры принимаются для сохранения дорожного покрытия, так как при высоких температурах воздуха и под тяжестью фур асфальт подвергается сильной деформации.

— Ограничения будут действовать до 4 июля включительно в дневное время с 10:00 до 22:00, — уточнили в Миндортрансе. — Просим водителей отнестись с пониманием.

При снижении температуры ограничения могут снять раньше.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса: 8 (351) 237-88-92.

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