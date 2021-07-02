В Челябинске девушка выпала из окна шестого этажа

Спасти жизнь упавшей с высоты девушки не удалось
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
29-летняя женщина погибла после падения с шестого этажа дома №7 по улице Академика Макеева в Челябинске. Трагедия произошла 1 июля. К месту происшествия выезжала бригада скорой помощи, но спасти девушку не удалось.
По сообщениям очевидцев, перед самой смертью челябинка поссорилась со своим молодым человеком.
Люди, лично знавшие погибшую, подтвердили «КП-Челябинск», что ссора была.
— Они ругались часто, — рассказала знакомая с парой челябинка.
1 июня возлюбленный заявил девушке, что хочет с ней расстаться. Погибшая была очень к нему привязана.
О самой девушке знакомые отзываются положительно, называют ее добрым, отзывчивым и очень любящим человеком.
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