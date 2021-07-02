В Челябинской области директор фирмы избежала наказания, вернув в налоговую более 228 миллионов рублей

Директор все-таки заплатила 228 миллионов в доход государства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор одного из коммерческих предприятий Магнитогорска стала фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она несколько лет передавал в налоговую отчеты с искаженными данными, что позвонило ей уклониться от уплаты в бюджет более 228 миллионов рублей. Бизнесмен вернул деньги в досудебном порядке.

— В период 2016-2018 годов подозреваемой была предоставлена налоговая отчетность с искаженными сведениями по фиктивным взаимоотношениям с коммерческими организациями, имеющими признаками номинальности, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Предоставленная ложная информация о завышенных объемах поставки сырья, необходимого для производства реализуемой продукции, позволила предъявить необоснованные налоговые вычеты по НДС и налогу на прибыль. Это повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 228 миллионов рублей.

В отношении женщины завели уголовно дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Подозреваемая в полном объеме со штрафными санкциями возместила причиненный бюджету ущерб, поэтому в отношении нее прекращено уголовное преследование.

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