Троих детей унесло на надувном матрасе на озере Смолино

На необорудованных пляжах за безопасностью не следят матросы-спасатели. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Мальчики 10, 11 и 12 лет плавали на надувном матрасе возле необорудованного пляжа, который находится в поселке Береговом. Ветер отнес матрас на середину озера Смолино. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили плавсредство с детьми в 500 метрах от берега.

Мальчишек сняли с матраса и на лодке отвезли на берег, а затем передали сотрудникам полиции. Никто из детей не пострадал, помощь медиков не потребовалась.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, спасатели едва успели отвернуться, как дети отправились в опасное плавание. Мальчики пришли на озеро сразу же после завершения профилактического рейда. Представители госинспекции по маломерным судам, полиции и муниципалитета обходили необорудованные пляжи, чтобы предупредить купальщиков об опасности.

На пляже в Береговом двух человек оштрафовали за купание в неположенном месте (штраф за такое нарушение составляет от 500 до 2 тыс. рублей). Кроме того с несколькими подростками провели воспитательную беседу об опасности купания в Изумрудном карьере, где неоднократно гибли люди.

Добавим, с начала купального сезона в 2021 году в Челябинской области утонули уже 14 человек, в том числе трое детей.

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