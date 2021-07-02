В Челябинске мигрантов будут прививать за деньги новой вакциной «Спутник Лайт»

Большинство мигрантов работает с людьми — на рынках или в маршрутках — и рискуют заболеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранные граждане смогут привиться от коронавирус в Челябинске однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Об этом рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— В соответствии с письмом, он только для коммерческого использования, в частности для вакцинации мигрантов. Бесплатных поставок нет. Может быть, когда будет наработано больше доз, она появится, — рассказала Ирина Гехт.

Прививать, скорее всего, будут в клиниках, где мигранты проходят медицинское освидетельствование. Более подробную информацию обещали предоставить позже.

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В Магнитогорске сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД поймали шестерых граждан с фальшивыми справками об отсутствии коронавируса.

— В ходе проверки документов установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждены уголовные дела о подделках (ч.5 ст. 327 УК РФ). Одного из мигрантов опустили под подписку, по остальным решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит арест до полугода.

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