Челябинцам, привившимся «ЭпиВакКороной», не хватило второго компонента вакцины

На ампулах подписаны номера доз. Все компоненты приходят парами, но что-то пошло не так Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителям Челябинска, не хватило второго компонента вакцины «ЭпиВакКорона». Проблему подняли журналисты на брифинге первого вице-губернатора Ирины Гехт.

— Ситуации с нехваткой второго компонента в принципе быть не должно потому, что все вакцины приходят сразу с двумя компонентами, — прокомментировала Ирина Гехт. — Пусть люди не переживают, разберемся. Второй компонент вакцины можно поставить в течение 90 дней.

Она отметила, что «ЭпиВакКорона» пришло крайне мало — 17,5 тыс доз, «КовиВак» еще меньше — всего 3,9 тыс. ампул.

Между тем, в Челябинске ждут однокомпонентную отечественную вакцину «Спутник Лайт». Правда пока сообщается, что прививать будут мигрантов и за деньги.

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