В Миассе возбудили уголовное дело после проверки неработающих очистных сооружений

Фото: прокуратура Челябинской области

В Миассе (Челябинская область) сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Речь идет об очистных сооружениях в поселке Хребет, которые должны были выполнять свои функции еще c 2015 года. Но прокурорская проверка показала, что эти объекты не обслуживались должным образом в течение длительного времени.

— В ходе проверки эксплуатации очистных сооружений с привлечением специалистов установлено, что очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, несмотря на это в апреле 2020 года был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 1,8 млн. рублей на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии оборудования очистных сооружений, то есть фактически нерабочего оборудования, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании должностных лиц администрации Миасского городского округа. Им могут предъявить обвинения в неэффективном расходовании бюджетных средств.

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