Лебединые споры: зоозащитник Карен Даллакян прокомментировал информацию о болезни птицы, недавно выпущенной на волю

Лебедя вернули домой после лечения в конце мая. Фото: Олег Каргаполов/Виталий Безруков. Об экологии официально/t.me

В Челябинске закрутились споры вокруг лебедя. Политолог и депутаты распространили информацию, что краснокнижный лебедь-крикун, которого в мае выпустили на волю губернатор Челябинской области и зоозащитник Карен Даллакян, болен и его снова будут ловить.

— Есть заслуживающая доверия информация о том, что в воскресенье утром Минэкологии области организует ловлю краснокнижного лебедя-кликуна, которого с большой помпой недавно «выпустил на свободу» губернатор Текслер. Условия жизни фактически ручной птицы в районе активно посещаемого озера Боровушка оказались для нее крайне тяжелыми и даже угрожающими ее жизни, — написал в своем телеграм-канале политолог Александр Подопригора.

Ссылаясь на орнитологов, он пишет, что птицу надо было сразу выпускать в закрытом заказнике Донгузлы, а не в туристическом (по местным меркам) Еткуле.

Ветврач Карен Даллакян довольно резко высказался по поводу таких заявлений:

— ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ ЛЕБЕДЯ! ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ФЕЙКОВЫМИ ПЕРЕПОСТАМИ, — написал зоозащитник в своем Instagram. — В данный период у лебедя прошла ювенальная линька, птица клинически здорова, питается хорошо, защищает свою территорию, себя в обиду не даст.

В минэкологии также опровергли информацию о грядущей ловле лебедя. Как сообщил замминистра экологии Виталий Безруков, состояние птицы после выпуска неоднократно проверялось специалистами:

— Состояние оценивается как отличное. Птица приспособилась к водоему, у нее отличная кормовая база. Также лебедь-кликун прошел линьку, обрел новый перьевой покров, встал на крыло и активно перемещается между водоемами. На озере Боровушка он чувствует себя доминантом и не имеет конкурентов, к тому же здесь обширная кормовая база.

Виталий Безруков добавил, что лебедя специально выпустили на озере Боровушка — это особо охраняемая природная территория. Тем более до травмы птица и так тут обитала, именно отсюда ее изъяли из рук браконьеров и с двумя птенцами привезли в приют «Спаси меня».

— Хотим напомнить, что озеро Боровушка, как и Еткульский бор, не является туристическим объектом. Это памятник природы, и все жители обязаны беречь сложившуюся экосистему и ее обитателей, — рассказал Виталий Безруков.

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