На трассах Челябинской и Курганской областей ввели ограничение движения из-за жары

Ограничения ввели на четырех трассах двух областей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня, 3 июля, с 10:00 до 19:00 вводится ограничение движения для тяжеловесных автомобилей на четырех трассах Челябинской и Курганской областей.
— Временное ограничение вводится в связи с прогнозируемой температурой воздуха свыше +32 градусов, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
В ведомстве добавили, что регулировать движение будут сотрудники ГИБДД, а подрядчики будут проливать дороги водой.
По данным МЧС Челябинской области, сегодня в регионе прогнозируются грозы, дожди и град. При этом также ожидается и усиление ветра: его порывы могут достигнуть скорости 25 м/с и выше. Днем столбик термометра поднимется до +31, +36. В воскресенье, 4 июля, жара немного спадет. Ночью +15, +20 градусов, а днем +24, +29.
Ограничение вводится на трассах:
— М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург, на участке км 11 — км 130;
— А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146;
— Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области и на участке км 55 — км 465 в Курганской области, а также на участке км 0 — км 91 (подъезд к г. Тюмень);
— Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 — км 356.
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