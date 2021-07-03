ФАС России провела в Челябинске внеплановую проверку поставщиков металла

Цены на металл в Челябинской области выросли вдвое
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Челябинске прошли внеплановые проверки оптовых поставщиков металлопроката. Об этом сообщают в Федеральной антимонопольной службе.
— Подозреваем компании в заключении антиконкурентных соглашений, — сообщают в ФАС России. — По результатам проверок ведомство сделает выводы о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства
Проверки прошли также в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, производственники жалуются на двукратное повышение цен на металл еще с прошлого года. КП-Челябинск поговорил с индивидуальным предпринимателем Викторы Киселевым, занимается производством сельхозтехники. Он рассказал, как скачок цен металл отразится на инфляции.
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