В Челябинской области скончались 13 человек с коронавирусом

Статистика заболеваемости коронавирусом продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 210 южноуральцев. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 66 686 человек. Региональный минздрав опубликовал свежие данные.

Из больниц выписали 172 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 61 521 человек. На лечении остаются 2261 южноуральцев.

За сутки умерло 13 человек: восемь — от COVID-19, пять — от других причин.

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