У машины оторвало заднюю часть: в аварии на М-5 погиб пассажир ВАЗ, водитель и двое детей получили травмы

Пассажир "десятки" скончался на месте. Фото: ЧП Златоуст/vk.com

Вчера, в 22:00 на трассе М-5 около Златоуста на подъеме в Уреньгу произошла авария. Как пишут очевидцы, у одной из машин оторвало заднюю часть и отбросило в кусты.

Смотреть видеосюжет В аварии на М-5 погиб пассажир ВАЗ

— Произошло лобовое столкновение Toyota Camry и ВАЗ 2110. В результате удара ВАЗ поменяла направление и столкнулась с LADA Kalina, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В результате аварии скончался 24-летний пассажир ВАЗ, а водитель машины и двое 15-летних детей получили травмы.

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