В Челябинске на Худякова построят дополнительный светофор и переход к пляжу

Челябинцам будет удобнее добираться до бора и на пляж Фото: Кирилл САДЫКОВ

На улице Худякова возле Шершневского водохранилища построят удобный переход и дополнительный светофор, чтобы челябинцы смогли с легкостью переходить дорогу и попадать в городской бор и на пляж. Пока для того, чтобы туда попасть, нужно идти до ближайшего перехода в отдалении. Или, как делают многие, перебегать дорогу.

— Каждый раз с ужасом перебегаю это место, еще и с ребенком, — говорит челябинка Кристина.

Переход сделают прямо у плотины. Фото: Дубль Гис

— Сделайте, пожалуйста, оборудованный пешеходный переход, где новый мост возле Шершневского водохранилища. Велосипедистам приходится перебегать дорогу, чтобы попасть в бор, — обратилась с просьбой челябинка Дарья к мэру Челябинска Наталье Котовой в Instagram.

Глава города ответила, что сейчас городской Комитет дорожного хозяйства заканчивает проработку этого вопроса.

— До конца лета дополнительный светофор и удобный переход в этом месте появятся, — написала Наталья Котова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru