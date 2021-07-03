В Челябинске на Худякова построят дополнительный светофор и переход к пляжу

Челябинцам будет удобнее добираться до бора и на пляж
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На улице Худякова возле Шершневского водохранилища построят удобный переход и дополнительный светофор, чтобы челябинцы смогли с легкостью переходить дорогу и попадать в городской бор и на пляж. Пока для того, чтобы туда попасть, нужно идти до ближайшего перехода в отдалении. Или, как делают многие, перебегать дорогу.
— Каждый раз с ужасом перебегаю это место, еще и с ребенком, — говорит челябинка Кристина.
Переход сделают прямо у плотины. Фото: Дубль Гис
— Сделайте, пожалуйста, оборудованный пешеходный переход, где новый мост возле Шершневского водохранилища. Велосипедистам приходится перебегать дорогу, чтобы попасть в бор, — обратилась с просьбой челябинка Дарья к мэру Челябинска Наталье Котовой в Instagram.
Глава города ответила, что сейчас городской Комитет дорожного хозяйства заканчивает проработку этого вопроса.
— До конца лета дополнительный светофор и удобный переход в этом месте появятся, — написала Наталья Котова.
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