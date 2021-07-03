«Я просто хотела помочить ножки, а там дохлая рыба »: челябинцы рассказали о заморе на Шершнях

Вот так неприглядно выглядит берег Шершней. Фото: читатель КП-Челябинск
Челябинцы жалуются на дохлую рыбу на берегу Шершневского водохранилища. Напомним, 1 июля в водоем выпустили мальков сазана. Связан ли с этим замор рыбы, рассказали в минэкологии.
— На Шершнях со стороны Изумрудного, где старый пляж, много дохлой рыбы, — рассказала КП-Челябинск читательница Юлия. — Я просто хотела ноги помочить, но когда это увидела — расхотелось.
В минэкологии КП-Челябинск объяснили, что замор рыбы никак не связан с выпущенными сазанами.
— Продолжается активное цветение из-за сильной жары. Следовательно и происходит замор, — рассказал КП-Челябинск замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Такое мы периодически наблюдаем в течение месяца.
1 июля в Шершневское водохранилище выпустили первую партию сазанов. Всего в водоем собираются переселить около 69 тысяч рыб, их общий вес составит 1,5 тонны. Как пояснял Виталий Безруков, сазан пригоден для любительского лова и помогает в очистке водоема от водорослей.
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