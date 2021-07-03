«Прости, прости»: в Челябинске с балкона 9 этажа выпала 20-летняя девушка

Очевидцы говорят, что девушка ругалась с мужем по телефону. Фото: achnov/vk.com

Вчера, 2 июля, в восьмом часу вечера с балкона на девятом этаже дома по улице Солнечной, 10Б выпала 20-летняя девушка. Как сообщают очевидцы, она плакала и кричала, ссорилась с мужем по телефону. Дома в это время находилась ее малолетняя дочь.

— Я ей кричала, чтобы залезла обратно. Но она выбросила телефон. Сказала только слова «прости, прости», — пишет очевидица в группе «Агентства чрезвычайных новостей».

Очевидица говорит, что девушку забрали на скорой, она упала лицом вниз. А ребенка вынес друг семьи. По словам очевидицы, которая общалась с мужем выпавшей девушки и его семьей, она была нетрезва.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили происшествие.

— Девушка доставлена в больницу, — уточнили в полиции.

Информации о том, в каком состоянии девушка сейчас, пока нет.

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