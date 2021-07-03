Во время грозы в Челябинской области молнией убило пастуха и лошадь

Проверку по факту гибели мужчины будет проводит СКР Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера, 2 июля, во время грозы в Кунашакском районе молнией убило пастуха и лошадь. Тело 53-летнего мужчины обнаружили в лесу в одиннадцатом часу вечера.

— Тело мужчины и кобылы обнаружили в 1,5 километрах от села Борисовка, — сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Напомним, 2 июля, в Кунашакском районе Челябинской области прошел сильный ураган с дождями и градом. Из-за сильного ветра были повреждены постройки и автомобили.

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Вечером 2 июля на уральском озере Балтым, которое находится под Екатеринбургом, произошла трагедия: во время грозы от удара молнии погибли двое мужчин.

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