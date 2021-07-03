«И там и там платформы и автобусы. Куда бежать?»: челябинцы просят разобраться с дублированными автовокзалами на Синегорье

"Южные ворота" и "Южный" - вы тоже путаете эти автовокзалы? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После переноса автовокзала с «Юности» на железнодорожный вокзал возникла неразбериха, считают челябинцы и гости города.

— Лично видел, как люди с большими глазами бегают с одной платформы на другую (от Синегорья до Южных Ворот и обратно), не зная, где будет посадка. Номера платформ совпадают и там и там стоят автобусы, в том числе большие междугородние. Приезжим, да и местным людям это совершенно не понятно, — обратился житель Челябинска к замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александру Егорову подписчик телеграм-канала «Чат транспорта Челябинской агломерации» Алексей.

Он добавил, что и с названием нужно что-то решить: автостанция на Областной больнице называется «Южным автовокзалом», на Синегорье перенесли «Южные ворота»:

— По смыслу и названию очень похожи. Пассажиры из-за этой неразберихи с названиями могут выйти не на том автовокзале. Тем более, между ними почти нет общественного транспорта. При ошибке, уехать на правильный автовокзал невозможно.

Далеко не все челябинцы разберутся, откуда отправляется автобус. Фото: «Чат транспорта Челябинской агломерации»/t.me

На что Александр Егоров ответил, что вопрос взят в работу.

Автовокзал «Центральный» закрылся 15 мая. Все автобусные рейсы от дворца спорта «Юность» перенесены на другие автовокзалы Челябинска — «Южные ворота», «Северные ворота», автовокзал, расположенный в торговом комплексе «Синегорье», а также на автостанцию «Южная».

— При переносе рейсов на автовокзал «Южные ворота» все рейсы пригородных маршрутов были переведены на новый Пригородный автовокзал, расположенный рядом с автовокзалом «Южные ворота». Непосредственно от автовокзала «Южные ворота» отправляется часть рейсов маршрутов межмуниципального, межрегионального и международного сообщения, — комментировали в региональном миндортрансе.

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