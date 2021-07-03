В Челябинск привезли новые золотые монеты

На сайте банка такая монета стоит 75 тысяч рублей. Фото: Челябинвестбанк

В конце июня Банк России выпустил в обращение новые золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». Со второго июля монеты номиналом 100 рублей привезли в Челябинск.

— Масса монеты 15,55 гр., — сообщили в Челябинвестбанке. — Для инвестора они выгоднее: в них грамм золота стоит дешевле, чем в монете «Георгий Победоносец» массой 7,78 гр.

Кстати, эксперты сейчас выбирают, какие достопримечательности будут размещены на новых пятитысячных купюрах. Челябинские виды тоже могли попасть на деньги. Но, как пишут «Известия» со ссылкой на эксперта ЦБ, на пятитысячной, вероятно, появятся екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова. Они встречаются в рекомендациях чаще всего.

Правда, окончательное решение будет принимать совет директоров Банка России. А мы с вами уже нафантазировали, что челябинское можно разместить на купюрах. Даже мемы нарисовали.

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